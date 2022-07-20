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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дом шатался. У нашей семьи второй день рождения". Выжившие после обстрелов оккупантов жители Никополя покидают город

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Люди из-за обстрелов оккупантами Никополя массово покидают город, отмечают СМИ
Люди из-за обстрелов оккупантами Никополя массово покидают город, отмечают СМИ
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Пребывание в Никополе Днепропетровской области стало критически опасным для его жителей, люди массово покидают город.

Об этом 20 июля пишет "Обозреватель".

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об одном из них в комментарии изданию рассказала свидетель событий Майя.

"Ночью с 15-го на 16 июля мы услышали [РСЗО] "Грады". В голове промелькнуло – пять секунд чтобы добежать до коридора, бросились с мужем в детскую – вытаскивать детей из кровати, уже был обстрел. Младшую несли на руках, дом шатался, старшая дочь упала. Взрывы были очень сильные, дети кричали и плакали. Мы прикрывали их собой и пытались успокоить, – сообщила жительница Никополя. – Из коридора вышли, когда стало светать, увидели разбитый балкон, снаряды, торчавшие в дороге перед нашим домом и в балконе напротив. Было тихо, слышно только плач женщин. Я тоже плакала. 16 июля у нашей семьи второй день рождения, к счастью мы уехали".

По словам Евтушенко, оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

"Обстреляны и повреждены жилые дома, предприятия, больница, образовательные учреждения, порт. На местах обстрелов работают сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, экстренной медицинской помощи, которые обследуют территорию, фиксируют наличие повреждений и обломков снарядов, устраняют последствия и помогают пострадавшим. Работают пиротехники", – отметил глава Никопольской РВА.

В ходе обстрелов оккупантов погибло двое гражданских, еще девять человек получили ранения, добавил Евтушенко.

"Шестеро раненых в больнице, среди них четверо – дети, самому маленькому раненному три года", – подчеркнул глава РВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, РСЗО, Никополь, дети, обстрелы, война России против Украины, взрывы, российские военные, дом, российские оккупанты
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