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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь, два человека погибли, девять ранены – Резниченко

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Оккупанты вновь обстреляли Никополь
Оккупанты вновь обстреляли Никополь
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Никополь. Об этом утром 20 июля сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов", – написал он.

По данным Резниченко, два человека погибли, еще девять ранены, их них шесть в больнице. Среди госпитализированных четверо детей.

"Самому младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов", – заявил глава ОВА.

Он также сообщил, что обстрелом полностью разрушены три частных дома, еще около 10 повреждены.

"Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны несдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе. 

19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе и тракторную бригаду в Зеленодольской общине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Град, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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