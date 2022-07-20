Оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь, два человека погибли, девять ранены – Резниченко

"Российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов", – написал он.

По данным Резниченко, два человека погибли, еще девять ранены, их них шесть в больнице. Среди госпитализированных четверо детей.

"Самому младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов", – заявил глава ОВА.

Он также сообщил, что обстрелом полностью разрушены три частных дома, еще около 10 повреждены.

"Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны несдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)