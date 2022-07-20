Оккупанты из "Градов" обстреляли Никополь, два человека погибли, девять ранены – Резниченко

"Российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов", – написал он.
По данным Резниченко, два человека погибли, еще девять ранены, их них шесть в больнице. Среди госпитализированных четверо детей.
"Самому младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов", – заявил глава ОВА.
Он также сообщил, что обстрелом полностью разрушены три частных дома, еще около 10 повреждены.
"Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны несдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники", – отметил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.
В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.
19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе и тракторную бригаду в Зеленодольской общине.