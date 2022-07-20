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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждый день оккупанты дают очередные основания для признания РФ государством-террористом

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Зеленский: Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота
Зеленский: Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота
Фото: president.gov.ua

Россия каждый день дает основания для признания ее государством-террористом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 июля, которое было опубликовано на его сайте.

"Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом. Прошлой ночью они нанесли ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет "Калибр" морского базирования против обычного села. Это не дешевые и не простые ракеты – Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное сельское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей, Дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор", – заявил он.

Президент напомнил, что шесть человек были ранены, среди них – ребенок.

"Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота", – заявил президент.

Он напомнил, что обстрелам подверглись также Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, Харьковская область, Николаев, а также Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донецкой области.

"Много погибших, много раненых... Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. На захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре – новые факты террора против работников и местных жителей... Как бы оккупанты ни пытались скрыться, Вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личность каждого российского преступника, кто виноват в терроре против украинцев", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.

Комитет Сената США по международным отношениям 22 июня одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран, поддерживающих терроризм. Как объяснял Зеленский, юридическое решение должен принять Госдеп США, Украина призывает к принятию этого решения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Краматорск, Одесская область, Никополь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, Торецк
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