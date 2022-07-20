Зеленский: Каждый день оккупанты дают очередные основания для признания РФ государством-террористом

"Ежесуточно оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом. Прошлой ночью они нанесли ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет "Калибр" морского базирования против обычного села. Это не дешевые и не простые ракеты – Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное сельское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей, Дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор", – заявил он.
Президент напомнил, что шесть человек были ранены, среди них – ребенок.
"Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота", – заявил президент.
Он напомнил, что обстрелам подверглись также Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, Харьковская область, Николаев, а также Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донецкой области.
"Много погибших, много раненых... Оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области. На захваченной Запорожской АЭС и в Энергодаре – новые факты террора против работников и местных жителей... Как бы оккупанты ни пытались скрыться, Вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личность каждого российского преступника, кто виноват в терроре против украинцев", – заявил глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.
Комитет Сената США по международным отношениям 22 июня одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран, поддерживающих терроризм. Как объяснял Зеленский, юридическое решение должен принять Госдеп США, Украина призывает к принятию этого решения.