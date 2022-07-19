Оккупанты ночью нанесли ракетный удар "Калибрами" по Одесской области, среди пострадавших ребенок

"Одесская область. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" сражается с мирным населением", – написал Братчук в 00.55.

Он упомянул спасательную операцию.

Замначальника Одесской районной военной администрации Александр Мацулевич тогда же сообщил, что в результате атаки есть раненые.

"Два дома еще пылают. Два дома не подлежат восстановлению. Вокруг во многих поразбивало окна", – написал он.

Ближе к утру Одесский горсовет сообщил со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг", что враг выпустил из акватории Черного моря семь крылатых ракет типа "Калибр".

Противовоздушная оборона сбила одну из них, но шесть ракет попали по мирному селу.

Пострадали шестеро людей, среди них один ребенок.

В результате удара были разрушены и загорелись три частных дома и два дворовых сооружения. Также повреждены школа, дом культуры, еще несколько частных усадеб и автомобили.

Пожар на площади 300 м² оперативно ликвидировали. С последствиями ракетного удара боролись 95 спасателей.

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