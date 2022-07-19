Оккупанты ночью нанесли ракетный удар "Калибрами" по Одесской области, среди пострадавших ребенок

"Одесская область. Ракетная атака. Страна-террорист "традиционно" сражается с мирным населением", – написал Братчук в 00.55.
Он упомянул спасательную операцию.
Замначальника Одесской районной военной администрации Александр Мацулевич тогда же сообщил, что в результате атаки есть раненые.
"Два дома еще пылают. Два дома не подлежат восстановлению. Вокруг во многих поразбивало окна", – написал он.
Ближе к утру Одесский горсовет сообщил со ссылкой на информацию оперативного командования ВСУ "Юг", что враг выпустил из акватории Черного моря семь крылатых ракет типа "Калибр".
Противовоздушная оборона сбила одну из них, но шесть ракет попали по мирному селу.
Пострадали шестеро людей, среди них один ребенок.
В результате удара были разрушены и загорелись три частных дома и два дворовых сооружения. Также повреждены школа, дом культуры, еще несколько частных усадеб и автомобили.
Пожар на площади 300 м² оперативно ликвидировали. С последствиями ракетного удара боролись 95 спасателей.
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Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.
Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета (по предварительным данным, Х-101) попала в склад в областном центре. Пострадавших в результате удара нет.
Днем 18 июля российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря. Одну из ракет сбили над морем, еще одна попала в разрушенный мост через Днестровский лиман.