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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самолеты РФ нанесли удар по Одесской области: одну ракету сбили, две попали в военный объект, еще одна – в неработающий мост

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Российские самолеты Су-35 выпустили по Одесской области четыре ракеты, одна из них в очередной раз попала в мост через Днестровский лиман
Российские самолеты Су-35 выпустили по Одесской области четыре ракеты, одна из них в очередной раз попала в мост через Днестровский лиман
Фото: uc.od.ua (архив)

Днем 18 июля российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, сообщает оперативное командование "Юг".

"По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущены четыре ракеты воздушного базирования", – говорится в сообщении командования, которое опубликовано в Telegram-канале Одесского горсовета. 

Одну из ракет сбили над морем, еще одна попала в мост через Днестровский лиман. Впервые оккупанты атаковали мост ракетами 26 апреля. С тех пор Россия уничтожает его, регулярно нанося удары, сам мост не работает, уточнили в командовании.

Еще две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, начался пожар, его продолжают тушить.  

Пострадавших в результате атаки нет, добавили в командовании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.

Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета (по предварительным данным, Х-101) попала в склад в областном центре. Пострадавших в результате удара нет

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, авиация, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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