Самолеты РФ нанесли удар по Одесской области: одну ракету сбили, две попали в военный объект, еще одна – в неработающий мост

"По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущены четыре ракеты воздушного базирования", – говорится в сообщении командования, которое опубликовано в Telegram-канале Одесского горсовета.
Одну из ракет сбили над морем, еще одна попала в мост через Днестровский лиман. Впервые оккупанты атаковали мост ракетами 26 апреля. С тех пор Россия уничтожает его, регулярно нанося удары, сам мост не работает, уточнили в командовании.
Еще две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, начался пожар, его продолжают тушить.
Пострадавших в результате атаки нет, добавили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.
Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета (по предварительным данным, Х-101) попала в склад в областном центре. Пострадавших в результате удара нет.