Самолеты РФ нанесли удар по Одесской области: одну ракету сбили, две попали в военный объект, еще одна – в неработающий мост

Российские самолеты Су-35 выпустили по Одесской области четыре ракеты, одна из них в очередной раз попала в мост через Днестровский лиман Фото: uc.od.ua (архив)

"По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущены четыре ракеты воздушного базирования", – говорится в сообщении командования, которое опубликовано в Telegram-канале Одесского горсовета.

Одну из ракет сбили над морем, еще одна попала в мост через Днестровский лиман. Впервые оккупанты атаковали мост ракетами 26 апреля. С тех пор Россия уничтожает его, регулярно нанося удары, сам мост не работает, уточнили в командовании.

Еще две ракеты попали в объект военной инфраструктуры, начался пожар, его продолжают тушить.

Пострадавших в результате атаки нет, добавили в командовании.

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