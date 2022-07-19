Оккупанты выпустили шесть ракет по одной из общин Сумской области, за день зафиксировано около 78 прилетов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Белопольская община: в 11.00 и после 12.00 были обстрелы из миномета. Также враг бил из САУ около 13.00. Продолжился минометный обстрел в 19.00. Новослободская община: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии. Эсманская община: после 17.00 13 взрывов (прилетов, предварительно из САУ), продолжился обстрел после 19.00. К счастью, без потерь и разрушений", – написал Живицкий.

Кроме того, оккупанты в 12.15 выпустили шесть ракет в направлении Николаевской сельской территориальной общины.

"В результате обстрела травмированы двое гражданских лиц и повреждено частное хозяйство", – отметил глава Сумской ОВА.

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