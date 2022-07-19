ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили шесть ракет по одной из общин Сумской области, за день зафиксировано около 78 прилетов – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Окупанты 19 июля девять раз обстреляли территорию Сумской области, отметил Живицкий
Окупанты 19 июля девять раз обстреляли территорию Сумской области, отметил Живицкий
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

За день 19 июля российские оккупационные войска девять раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области – всего около 78 прилетов (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Белопольская община: в 11.00 и после 12.00 были обстрелы из миномета. Также враг бил из САУ около 13.00. Продолжился минометный обстрел в 19.00. Новослободская община: враг обстреливал территорию из ствольной артиллерии. Эсманская община: после 17.00 13 взрывов (прилетов, предварительно из САУ), продолжился обстрел после 19.00. К счастью, без потерь и разрушений", – написал Живицкий.

Кроме того, оккупанты в 12.15 выпустили шесть ракет в направлении Николаевской сельской территориальной общины.

"В результате обстрела травмированы двое гражданских лиц и повреждено частное хозяйство", – отметил глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0g9ThnTEFM8xMQjbW5bfoUbLikG7aKXTmhca4aHaHfxKpNpYGPSTcfqSPGGNAqLGDl

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, население, миномет, Дмитрий Живицкий, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (111466)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (54177) G
3
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (51444)
4
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (41286)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (39525)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (34740)
7
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (28238)
8
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость (22570)
 
 
 
 