Утром 17 июля оккупанты обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Он отметил, что ночь в регионе была тихой.
"А утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После 4.00 утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было пять гранатометных выстрелов. В 4.30 утра – еще да прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
14 июля российские войска обстреляли в Сумской области восемь общин, 15-го – четыре общины.