Утром 17 июля оккупанты обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Он отметил, что ночь в регионе была тихой.

"А утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После 4.00 утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было пять гранатометных выстрелов. В 4.30 утра – еще да прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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