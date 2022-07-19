"Охота" на ПВО NASAMS – "астрономическая" для оккупантов задача – главред Defense Express

"Так называемая охота на NASAMS – одна из самых сложных задач, которую можно поставить", – считает он.
Катков утверждает, что средства космической или авиационной разведки "видят" эту установку как обычный грузовик.
"Это не специализированное шасси. Она реально сверху выглядит как обычный военный грузовик. Выявить и идентифицировать ее – это уже астрономическая (астрономической сложности. – "ГОРДОН") задача", – пояснил он.
Кроме того, по словам Каткова, ЗРК NASAMS постоянно перемещаются, что еще больше усложняет задачу российской разведки по их отслеживанию.
"У РФ есть только условное высокоточное оружие, которое может бить по координатам. Даже если есть угроза попасть под обстрел, то в любом случае NASAMS берет и переезжает в другое место и ракета бьет "в молоко", – добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.
7 июля СБУ предупредила, что оккупанты пытаются установить местонахождение украинских систем ПВО. Так, 11 июля в Одессе задержали российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных систем и ПВО.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".
По данным "Русской службы BBC", одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.