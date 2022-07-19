ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Охота" на ПВО NASAMS – "астрономическая" для оккупантов задача – главред Defense Express

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переданные Украине системы NASAMS оккупантам будет трудно обнаружить и еще труднее поразить, считает эксперт
Переданные Украине системы NASAMS оккупантам будет трудно обнаружить и еще труднее – поразить, считает эксперт
Фото: EPA

Задача по уничтожению передаваемых Украине странами-партнерами зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которую российское военное руководство ставит перед оккупантами, – астрономической сложности. Об этом в эфире "Еспресо" 19 июля заявил главный редактор украинского военного портала Defense Express Олег Катков.

"Так называемая охота на NASAMS – одна из самых сложных задач, которую можно поставить", – считает он.

Катков утверждает, что средства космической или авиационной разведки "видят" эту установку как обычный грузовик.

"Это не специализированное шасси. Она реально сверху выглядит как обычный военный грузовик. Выявить и идентифицировать ее – это уже астрономическая (астрономической сложности. – "ГОРДОН") задача", – пояснил он.

Кроме того, по словам Каткова, ЗРК NASAMS постоянно перемещаются, что еще больше усложняет задачу российской разведки по их отслеживанию.

"У РФ есть только условное высокоточное оружие, которое может бить по координатам. Даже если есть угроза попасть под обстрел, то в любом случае NASAMS берет и переезжает в другое место и ракета бьет "в молоко", – добавил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.

7 июля СБУ предупредила, что оккупанты пытаются установить местонахождение украинских систем ПВО. Так, 11 июля в Одессе задержали российского агента, разведывавшего позиции противокорабельных систем и ПВО.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 14 июля в эфире "Радио НВ", что США предоставят Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что точное количество ЗРК, которые получит Украина, не может быть обнародовано. Однако "речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов".

По данным "Русской службы BBC", одна батарея может включать в себя до 12 зенитно-ракетных комплексов.

Теги: Россия, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, грузовик, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (96608)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (53865) G
3
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (46482)
4
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (40341)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (37292)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (33836)
7
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (27444)
8
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость (19920)
 
 
 
 