"Охота" на ПВО NASAMS – "астрономическая" для оккупантов задача – главред Defense Express

Переданные Украине системы NASAMS оккупантам будет трудно обнаружить и еще труднее – поразить, считает эксперт Фото: EPA

"Так называемая охота на NASAMS – одна из самых сложных задач, которую можно поставить", – считает он.

Катков утверждает, что средства космической или авиационной разведки "видят" эту установку как обычный грузовик.

"Это не специализированное шасси. Она реально сверху выглядит как обычный военный грузовик. Выявить и идентифицировать ее – это уже астрономическая (астрономической сложности. – "ГОРДОН") задача", – пояснил он.

Кроме того, по словам Каткова, ЗРК NASAMS постоянно перемещаются, что еще больше усложняет задачу российской разведки по их отслеживанию.

"У РФ есть только условное высокоточное оружие, которое может бить по координатам. Даже если есть угроза попасть под обстрел, то в любом случае NASAMS берет и переезжает в другое место и ракета бьет "в молоко", – добавил он.