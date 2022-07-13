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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они напряжены. Количество ПВО – просто безумное". Данилов сообщил, как российские оккупанты усилили оборону Крымского моста

Крымский мост цель №1 для ВСУ, отмечал генерал-майор Вооруженных сил Украины Марченко
Крымский мост – цель №1 для ВСУ, отмечал генерал-майор Вооруженных сил Украины Марченко 
Фото: EPA

Российские оккупанты из-за оружия, которое Украина получает от западных партнеров, усилили оборону Крымского моста.

Об этом 13 июля в эфире "Радіо НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, – просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск, – сказал секретарь СНБО. – Они очень серьезно относятся к нам, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля".

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, оружие, СНБО, Керченский пролив, ПВО, военная помощь, война России против Украины, учения, Крымский мост, интервью, Алексей Данилов, российские оккупанты
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