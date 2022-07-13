"Они напряжены. Количество ПВО – просто безумное". Данилов сообщил, как российские оккупанты усилили оборону Крымского моста

Об этом 13 июля в эфире "Радіо НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Они напряжены сейчас из-за Крымского моста. Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, – просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже есть у наших войск, – сказал секретарь СНБО. – Они очень серьезно относятся к нам, чего раньше мы с вами не видели. Они считали, что у нас нет войск, нет воли, нет попытки защищать нашу страну. С этим они сюда шли 24 февраля".