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В Германии расследуют "безумный план" двух военных, которые якобы собирались взорвать Крымский мост – СМИ

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Крымский мост был достроен в 2019 году
Крымский мост был достроен в 2019 году
Фото: ЕРА

В Германии расследуют дело двух немецких военнослужащих, которые якобы собирались взорвать Крымский мост. Об этом 6 июля сообщило издание Stern.

Журналисты называют замысел двух подозреваемых "безумным планом", краткий пересказ их материала опубликовала 8 июля "Европейская правда".

По данным следствия, солдаты разработали план подрыва Крымского моста, чтобы поддержать Украину.

22 мая они украли взрывчатку на складе военно-морской базы в немецком городе Экернферде.

Через несколько дней после этого они планировали отправиться в Украину, но их задержали, а позже отправили под арест.

Во время обыска у них дома нашли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

К действиям подозреваемых, по данным следователей, причастны еще 10 человек, они также фигурируют в деле.

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после оккупации в 2014 году Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Теги: Германия, арест, военные, взрывчатка, следствие, боеприпасы, мост, Крымский мост, следователь, обыски
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