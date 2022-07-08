В Германии расследуют "безумный план" двух военных, которые якобы собирались взорвать Крымский мост – СМИ

Крымский мост был достроен в 2019 году Фото: ЕРА

Журналисты называют замысел двух подозреваемых "безумным планом", краткий пересказ их материала опубликовала 8 июля "Европейская правда".

По данным следствия, солдаты разработали план подрыва Крымского моста, чтобы поддержать Украину.

22 мая они украли взрывчатку на складе военно-морской базы в немецком городе Экернферде.

Через несколько дней после этого они планировали отправиться в Украину, но их задержали, а позже отправили под арест.

Во время обыска у них дома нашли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

К действиям подозреваемых, по данным следователей, причастны еще 10 человек, они также фигурируют в деле.