В Германии расследуют "безумный план" двух военных, которые якобы собирались взорвать Крымский мост – СМИ

Журналисты называют замысел двух подозреваемых "безумным планом", краткий пересказ их материала опубликовала 8 июля "Европейская правда".
По данным следствия, солдаты разработали план подрыва Крымского моста, чтобы поддержать Украину.
22 мая они украли взрывчатку на складе военно-морской базы в немецком городе Экернферде.
Через несколько дней после этого они планировали отправиться в Украину, но их задержали, а позже отправили под арест.
Во время обыска у них дома нашли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
К действиям подозреваемых, по данным следователей, причастны еще 10 человек, они также фигурируют в деле.
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после оккупации в 2014 году Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.