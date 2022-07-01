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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Над Крымским мостом появились клубы дыма. Видео

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Крымский мост стал объектом для учений с дымовой завесой
Крымский мост стал объектом для учений с дымовой завесой
Фото: EPA

Освещающее события в оккупированном Крыму местное издание "КерчьИнфо" сообщило 1 июля в Telegram, что жители полуострова заметили несколько источников дыма в районе Крымского моста и клубы дыма над объектом.

"Очевидцы фотографируют задымления в районе керченского берега, где проходит съезд с моста. Также дым видно в районе Тузлы", – говорилось в сообщении.

Очевидцы предположили, что это могут быть учения, отметив, что никаких взрывов слышно не было. В то же время движение по мосту, по свидетельствам очевидцев, прекратилось. В "администрации" оккупированной Керчи изданию не предоставили информацию об инциденте.

Telegram-канал "Крымский канал" разместил видео, на котором заметно, что источники дыма расположены в стороне от проезжей части, а над мостом висит дымовая завеса. Сообщалось, что совместные учения в районе переправы проводят Росгвардия, МЧС России и минобороны РФ.

Российское правление федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщило, что с 13.40 1 июля движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска из-за ДТП. Движение в сторону Керчи, по заверениям дорожников, не прекращалось.

Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram подтвердил и аварию, и учения силовиков в районе Крымского моста.

"Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет", – заверил Аксенов.

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой для национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц. 

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет". 

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ и "основная кишка подтягивания резервов" для оккупантов, поэтому ВСУ должны ее отрезать.

Теги: Россия, Крым, ДТП, Керченский пролив, военные учения, мост, происшествия, Крымский мост
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