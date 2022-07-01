Над Крымским мостом появились клубы дыма. Видео

"Очевидцы фотографируют задымления в районе керченского берега, где проходит съезд с моста. Также дым видно в районе Тузлы", – говорилось в сообщении.



Очевидцы предположили, что это могут быть учения, отметив, что никаких взрывов слышно не было. В то же время движение по мосту, по свидетельствам очевидцев, прекратилось. В "администрации" оккупированной Керчи изданию не предоставили информацию об инциденте.

Telegram-канал "Крымский канал" разместил видео, на котором заметно, что источники дыма расположены в стороне от проезжей части, а над мостом висит дымовая завеса. Сообщалось, что совместные учения в районе переправы проводят Росгвардия, МЧС России и минобороны РФ.

Российское правление федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщило, что с 13.40 1 июля движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска из-за ДТП. Движение в сторону Керчи, по заверениям дорожников, не прекращалось.

Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram подтвердил и аварию, и учения силовиков в районе Крымского моста.

"Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет", – заверил Аксенов.