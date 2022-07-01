Над Крымским мостом появились клубы дыма. Видео

"Очевидцы фотографируют задымления в районе керченского берега, где проходит съезд с моста. Также дым видно в районе Тузлы", – говорилось в сообщении.
Очевидцы предположили, что это могут быть учения, отметив, что никаких взрывов слышно не было. В то же время движение по мосту, по свидетельствам очевидцев, прекратилось. В "администрации" оккупированной Керчи изданию не предоставили информацию об инциденте.
Telegram-канал "Крымский канал" разместил видео, на котором заметно, что источники дыма расположены в стороне от проезжей части, а над мостом висит дымовая завеса. Сообщалось, что совместные учения в районе переправы проводят Росгвардия, МЧС России и минобороны РФ.
Российское правление федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщило, что с 13.40 1 июля движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска из-за ДТП. Движение в сторону Керчи, по заверениям дорожников, не прекращалось.
Позднее "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram подтвердил и аварию, и учения силовиков в районе Крымского моста.
"Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет", – заверил Аксенов.
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой для национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта". Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ и "основная кишка подтягивания резервов" для оккупантов, поэтому ВСУ должны ее отрезать.