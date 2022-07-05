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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия усилила охрану Крымского моста – российские СМИ

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По данным российских СМИ, российские оккупанты готовятся к атаке ВСУ на Крымский мост
По данным российских СМИ, российские оккупанты готовятся к атаке ВСУ на Крымский мост
Фото: EPA

Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста. Об этом 5 июля сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости Крым", со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как сообщает агентство, оборону усиливают для "отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины".

Военный эксперт РФ Сергей Горбачев заявил пропагандистскому изданию, что в районе моста создана "многоярусная эшелонированная оборона", а также установлены "щиты-мишени". Он также отметил, что для обороны задействованы силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговая охрана и Росгвардия.

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сказал, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, агрессия, мост, ВСУ, война России против Украины, Крымский мост, российские оккупанты
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