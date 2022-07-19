Российские оккупанты обстреляли Славянск, под завалами есть люди – глава горадминистрации

"Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию", – написал он.

В видеообращении Лях уточнил, что было четыре взрыва.

"Пока без жертв", – отметил он.

Глава горадминистрации опубликовал видео с поврежденными домами и сожженным в результате удара автомобилем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Славянск оккупанты обстреливают регулярно. Кассетными боеприпасами город обстреляли 30 июня (были ранены шесть человек), 1 июля (четверо погибших и пятеро раненых), 15 июля (один человек погиб).

3 июля Славянск обстреливали из РСЗО, Лях сообщал о шести погибших и 15 раненых.

4 июля он рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.