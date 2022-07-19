Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск, ВСУ отбили атаки противника на нескольких направлениях – Генштаб

Оккупанты вели штурмовые действия возле Спорного, однако успеха не имели и вынуждены были отойти Фото: ЕРА

На славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. После авиационного удара недалеко от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. ВСУ накрыли врага плотным огнем, отбросив захватчиков назад.

На краматорском направлении противник нанес авиаудар в районе Верхнекаменского. Оккупанты также вели штурмовые действия возле Спорного, однако успеха не имели и вынуждены были отойти.

На бахмутском направлении зафиксированы вражеские авиаудары вблизи ряда населенных пунктов и Углегорской ТЭС.

"Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили", – подчеркнули в Генштабе.

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