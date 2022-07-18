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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, два человека ранены – мэр

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На месте обстрела работали саперы и правоохранители
На месте обстрела работали саперы и правоохранители
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли кассетными снарядами Корабельный район в Николаеве, ранены по меньшей мере два человека. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, обстрел произошел около 17.15. Снаряды попали в частный сектор – повреждены окна и крыши в домах.

"По состоянию на 22.00 известно о двух раненых – женщине и мужчине. Их забрала "скорая", – написал Сенкевич.

Также он сообщил, что после обстрела на месте работали саперы и правоохранители.

"Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации, которые задокументируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах обстрелов", – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 18 июля Николаев подвергся массированному обстрелу российских оккупационных войск, как и в предыдущую ночь.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

Ким говорил, что и после того, как линию фронта отодвинули от Николаева, российская артиллерия дотягивается до двух районов города – Ингульского и Корабельного. Кроме того, Николаев постоянно подвергается ракетным обстрелам.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Теги: Николаев, раненые, кассетные бомбы, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич
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