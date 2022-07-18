Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, два человека ранены – мэр

По его словам, обстрел произошел около 17.15. Снаряды попали в частный сектор – повреждены окна и крыши в домах.
"По состоянию на 22.00 известно о двух раненых – женщине и мужчине. Их забрала "скорая", – написал Сенкевич.
Также он сообщил, что после обстрела на месте работали саперы и правоохранители.
"Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации, которые задокументируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах обстрелов", – написал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ночь на 18 июля Николаев подвергся массированному обстрелу российских оккупационных войск, как и в предыдущую ночь.
Контекст:
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
Ким говорил, что и после того, как линию фронта отодвинули от Николаева, российская артиллерия дотягивается до двух районов города – Ингульского и Корабельного. Кроме того, Николаев постоянно подвергается ракетным обстрелам.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.