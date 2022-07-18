Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, два человека ранены – мэр

По его словам, обстрел произошел около 17.15. Снаряды попали в частный сектор – повреждены окна и крыши в домах.

"По состоянию на 22.00 известно о двух раненых – женщине и мужчине. Их забрала "скорая", – написал Сенкевич.

Также он сообщил, что после обстрела на месте работали саперы и правоохранители.

"Завтра поврежденные здания обойдут работники администрации, которые задокументируют все убытки. Коммунальщики наведут порядок на местах обстрелов", – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 18 июля Николаев подвергся массированному обстрелу российских оккупационных войск, как и в предыдущую ночь.