ГОРДОН
 
 
События

Во время ночного обстрела Николаева оккупанты атаковали автосалон и салон сельхозтехники. Фоторепортаж

Сегодня 11.48
В результате ночного массированного обстрела Николаева никто не пострадал. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram 18 июля. Сенкевич информировал, что сегодня около 3.00 в Николаеве прогремело порядка 10 взрывов. Утром стало известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельскохозяйственной техники, сообщил он. Также оккупанты обстреляли окрестности города, уточнил Сенкевич. "К счастью, обошлось без жертв", – добавил мэр.
Теги: автомобили, Николаев, обстрелы, Александр Сенкевич, сельхозтехника, мэр
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно? G
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден G
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 