Во время ночного обстрела Николаева оккупанты атаковали автосалон и салон сельхозтехники. Фоторепортаж
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Фото: Сєнкевич Online / Telegram
В результате ночного массированного обстрела Николаева никто не пострадал. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил
в Telegram 18 июля. Сенкевич информировал, что сегодня около 3.00 в Николаеве прогремело порядка 10 взрывов
. Утром стало известно, что российские ракеты попали в автосалон и салон по продаже сельскохозяйственной техники, сообщил он. Также оккупанты обстреляли окрестности города, уточнил Сенкевич. "К счастью, обошлось без жертв", – добавил мэр.