Оккупанты решили пораньше провести "референдум" о присоединении Луганской области к России – Гайдай

"Планировали 11 сентября, но могут раньше: орки готовятся к "референдуму" о присоединении к Раше временно оккупированной территории Луганской области. [...] В оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" рашистского режима. Оккупационные власти уже создали "штаб" по подготовке псевдовыборов без выбора", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что российским войскам не удается полностью захватить регион и это нарушает их планы.

"Во-первых, орки испытывают огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к России, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать – и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 июля Гайдай говорил, что "референдум" захватчики Луганской области хотят провести для того, чтобы, когда Украина получит от западных партнеров достаточно оружия для деоккупации территорий Донбасса, "оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земли РФ, и объявить мобилизацию".