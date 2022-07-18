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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты решили пораньше провести "референдум" о присоединении Луганской области к России – Гайдай

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Оккупанты захватили не всю Луганскую область
Оккупанты захватили не всю Луганскую область
Фото: ЕРА

"Референдум" о присоединении ОРЛО к России российские оккупанты хотят провести ранее запланированной даты. Об этом 18 июля сообщил в Telegram председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Планировали 11 сентября, но могут раньше: орки готовятся к "референдуму" о присоединении к Раше временно оккупированной территории Луганской области. [...] В оккупированных городах захватчики раздают газеты с материалами о "позитиве" рашистского режима. Оккупационные власти уже создали "штаб" по подготовке псевдовыборов без выбора", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что российским войскам не удается полностью захватить регион и это нарушает их планы.

"Во-первых, орки испытывают огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с БК. Во-вторых, россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления, поэтому захваченный Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к России, чтобы объявить общую мобилизацию, поэтому решили не ждать – и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 июля Гайдай говорил, что "референдум" захватчики Луганской области хотят провести для того, чтобы, когда Украина получит от западных партнеров достаточно оружия для деоккупации территорий Донбасса, "оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земли РФ, и объявить мобилизацию".

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

Теги: Россия, выборы, Луганская область, референдум, война, оккупация, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, присоединение, войска, российские оккупанты
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