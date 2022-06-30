Власти Шотландии анонсировали на осень 2023 года второй референдум о независимости

По словам Стерджен, референдум будет консультативным, а не самостоятельным Фото: EPA

Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?"

При этом ожидаемый референдум будет консультативным, а не самостоятельным. Он не имеет такой же силы, что обычный референдум, а является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.

Стерджен не исключает, что Верховный суд может решить, что шотландский парламент не имеет полномочий издавать законы для проведения консультативного референдума.

"В любом случае, народ Шотландии скажет свое слово. Верить в независимость Шотландии – значит верить в лучшее будущее. Оно предполагает беззастенчиво оптимистичный взгляд на мир. Вера в то, что все может быть лучше, чем сейчас", – добавила она.