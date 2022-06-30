Власти Шотландии анонсировали на осень 2023 года второй референдум о независимости

Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году: "Должна ли Шотландия стать независимой страной?"
При этом ожидаемый референдум будет консультативным, а не самостоятельным. Он не имеет такой же силы, что обычный референдум, а является лишь первым шагом для возможного принятия дальнейших политических или законодательных решений по вынесенному на голосование вопросу.
Стерджен не исключает, что Верховный суд может решить, что шотландский парламент не имеет полномочий издавать законы для проведения консультативного референдума.
"В любом случае, народ Шотландии скажет свое слово. Верить в независимость Шотландии – значит верить в лучшее будущее. Оно предполагает беззастенчиво оптимистичный взгляд на мир. Вера в то, что все может быть лучше, чем сейчас", – добавила она.
Первый референдум о независимости в Шотландии провели в сентябре 2014 года. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.
Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. Когда в июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза, во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовали 62% шотландцев. Однако в целом по стране большинство британцев поддержали выход из ЕС.
Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от такой инициативы (его правительство должно дать согласие на референдум, чтобы тот считался легитимным). 1 января 2021 года Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.