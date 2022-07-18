Оккупанты сбили собственный Су-34 в Луганской области – стратком ВСУ

Россияне сбили собственный Су-34, один из самых современных своих истребителей Фото: Vitaly V. Kuzmin / ru.wikipedia.org

На борту сбитого в районе Алчевска самолета можно увидеть опознавательные знаки воздушных сил России.

Украинское сообщество InformNapalm в Telegram продемонстрировало скриншоты из местных сепаратистских чатов, в которых было опубликовано фото сбитого якобы украинского самолета с радостными комментариями. Однако другие пользователи призвали удалить посты с самолетом, обнаружив, что он российский.

По информации украинского споттера Виталия Трубникова, сбитый "дружеским огнем" оккупантов Су-34 является новейшей модификацией этой модели. Всего в распоряжении ВКС России насчитывается до 12 бортов Су-34М, утверждает он. Об этом Трубников написал 18 июля в Facebook,

"Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90, и им отвечает только один зафиксированный номер этого типа самолетов – RF-95890. С этим номером... летал Су-34М, новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10–12 бортов", – написал он.

Трубников выяснил, что этот самолет базировался на авиабазе Хурба в Хабаровском крае (РФ), в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.

"Выходит, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российское ПВО, напуганное применением ракет GMLRS, по ошибке перехватило собственный бомбардировщик. Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог сделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела", – написал Трубников.