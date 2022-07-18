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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сбили собственный Су-34 в Луганской области – стратком ВСУ

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Россияне сбили собственный Су-34, один из самых современных своих истребителей
Россияне сбили собственный Су-34, один из самых современных своих истребителей
Фото: Vitaly V. Kuzmin / ru.wikipedia.org

Российские войска уничтожили свой же фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над оккупированным Алчевском Луганской области, сообщает 18 июля в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

На борту сбитого в районе Алчевска самолета можно увидеть опознавательные знаки воздушных сил России.

Украинское сообщество InformNapalm в Telegram продемонстрировало скриншоты из местных сепаратистских чатов, в которых было опубликовано фото сбитого якобы украинского самолета с радостными комментариями. Однако другие пользователи призвали удалить посты с самолетом, обнаружив, что он российский.

По информации украинского споттера Виталия Трубникова, сбитый "дружеским огнем" оккупантов Су-34 является новейшей модификацией этой модели. Всего в распоряжении ВКС России насчитывается до 12 бортов Су-34М, утверждает он. Об этом Трубников написал 18 июля в Facebook, 

"Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90, и им отвечает только один зафиксированный номер этого типа самолетов – RF-95890. С этим номером... летал Су-34М, новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10–12 бортов", – написал он.

Трубников выяснил, что этот самолет базировался на авиабазе Хурба в Хабаровском крае (РФ), в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.

"Выходит, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российское ПВО, напуганное применением ракет GMLRS, по ошибке перехватило собственный бомбардировщик. Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог сделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела", – написал Трубников.

https://www.facebook.com/vokinburt/posts/pfbid02xgekcntS75hhNDhyV7qcSyxysQzfFtmQpVfiC6UCZFnT6iGBqWbahnGVZLnwtwZol

Контекст:

Согласно данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 18 июля российская армия потеряла в Украине 220 самолетов.

Теги: Луганск, Луганская область, самолет, Алчевск, истребители, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, потери России
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