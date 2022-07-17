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Украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, не имел отношения к Минобороны Украины

Украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции ночью 17 июля
Украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции ночью 17 июля
Фото: EPA

Коммерческий самолет с украинским экипажем Ан-12Б, потерпевший крушение в Греции 16 июля, принадлежал частной компании и не имеет отношения к Минобороны Украины. Об этом сообщили в украинском ведомстве.

"Авиация Вооруженных сил Украины находится в определенных местах дислокации и продолжает выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", – отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что комплексно рассмотрят инцидент с аварий украинского самолета и сообщат об общественно значимых деталях в случае их установления.

Контекст:

МИД Украины сообщало, что украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции ночью 17 июля. Он перевозил коммерческий "опасный" груз по маршруту Сербия – Иордания – Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович позже уточнил, что самолет перевозил оборонный груз из Сербии в Бангладеш.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Греция, самолет, авиакатастрофа, катастрофа, Минобороны
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