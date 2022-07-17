Украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, не имел отношения к Минобороны Украины

"Авиация Вооруженных сил Украины находится в определенных местах дислокации и продолжает выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", – отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что комплексно рассмотрят инцидент с аварий украинского самолета и сообщат об общественно значимых деталях в случае их установления.

Контекст:

МИД Украины сообщало, что украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции ночью 17 июля. Он перевозил коммерческий "опасный" груз по маршруту Сербия – Иордания – Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович позже уточнил, что самолет перевозил оборонный груз из Сербии в Бангладеш.