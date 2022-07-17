В Греции разбился украинский самолет Ан-12, экипаж состоял из восьми украинцев – МИД Украины

Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей Фото: EPA

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей", – говорится в сообщении.

На базе украинского консульства в Салониках (Греция) создан оперативный штаб, украинские консулы взаимодействуют со спасателями и правоохранителями на месте катастрофы.

Продолжаются спасательные работы и тушение пожара.

Николенко также опубликовал телефон для родственников членов экипажа +38 044 238 1588.

О катастрофе самолета ранее сообщали иностранные СМИ.