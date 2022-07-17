В Греции разбился самолет, который вез из Сербии оружие для Украины – СМИ

По данным издания, пилот самолета подал сигнал бедствия и пытался приземлиться в аэропорту Мегас Александрос, но не смог.

Журналист Бабак Тагвей опубликовал в Twitter видео предположительно данного самолета в последние секунды полета. На ролике видно, что аппарат горит и взрывается уже на земле.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing * pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Журналист уточнил, что речь идет о самолете Ан-12 украинской авиакомпании Meridian Ltd, который направлялся из сербского города Ниш в столицу Иордании Амман.