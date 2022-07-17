Украинский самолет Ан-12, который разбился в Греции, перевозил оборонный груз из Сербии в Бангладеш – минобороны Сербии

Восемь членов экипажа погибли.

По словам Стефановича, самолет, владельцем которого является украинская компания, вылетел из города Ниш около 20.40 16 июля и перевозил боеприпасы сербской компании Valir для минобороны Бангладеш. На пути следования планировались технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а приземлиться самолет должен был в Дакке.

"У этого самолета были все необходимые разрешения, все в соответствии с международными нормами", – сказал он.

Также Стефанович опроверг сообщения СМИ, что этот самолет якобы мог перевозить оружие из Сербии в Украину, назвав их "злонамеренными и неверными".