ГОРДОН
 
 
МИР

Украинский самолет Ан-12, который разбился в Греции, перевозил оборонный груз из Сербии в Бангладеш – минобороны Сербии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанович подтвердил, что восемь членов экипажа потерпевшего крушение украинского самолета погибли
Стефанович подтвердил, что восемь членов экипажа потерпевшего крушение украинского самолета погибли
Фото: EPA

Украинский транспортный самолет Ан-12, который разбился ночью в Греции, перевозил оборонную продукцию сербского производства в Бангладеш. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович во время обращения 17 июля, сообщает N1.

Восемь членов экипажа погибли.

По словам Стефановича, самолет, владельцем которого является украинская компания, вылетел из города Ниш около 20.40 16 июля и перевозил боеприпасы сербской компании Valir для минобороны Бангладеш. На пути следования планировались технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а приземлиться самолет должен был в Дакке.

"У этого самолета были все необходимые разрешения, все в соответствии с международными нормами", – сказал он.

Также Стефанович опроверг сообщения СМИ, что этот самолет якобы мог перевозить оружие из Сербии в Украину, назвав их "злонамеренными и неверными".

Контекст:

МИД Украины сообщало, что украинский транспортный самолет Ан-12 разбился в Греции. Он перевозил коммерческий "опасный" груз по маршруту Сербия – Иордания – Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Греция, оружие, Бангладеш, авиакатастрофа, Сербия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал
  Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал G
Дмитрий ГОРДОН
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь". The Rolling Stones выступила в Вене с участниками двух украинских хоровых коллективов. Видео
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (203168)
2
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (194784)
3
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (123901)
4
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (72157)
5
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (61376)
6
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (48247)
7
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов (40567)
8
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (36207)
 
 
 
 