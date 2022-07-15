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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области поражены два вражеских Су-25 – СБУ

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Один из самолетов был поражен, второй уничтожен, отметили в СБУ
Один из самолетов был поражен, второй – уничтожен, отметили в СБУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Бойцы Центра спецопераций "А" СБУ и военные Вооруженных сил Украины попали из переносных зенитно-ракетных комплексов по двум российским самолетам Су-25 в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 15 июля, дата поражения самолетов не уточняется.

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. В результате один Су-25 уничтожен, другой – поражен", – говорится в сообщении. 

В пресс-центре перечислили другие недавние достижения спецназовцев СБУ: уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, склада боекомплекта и позиций противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 15 июля, за время полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 220 самолетов и 188 вертолетов.

В последние месяцы оккупанты используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины, опасаясь украинской ПВО, отмечали в Воздушных силах ВСУ.  

Теги: СБУ, самолет, Запорожская область, Степное, Су-25, самолеты, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины
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