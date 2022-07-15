В Запорожской области поражены два вражеских Су-25 – СБУ

Один из самолетов был поражен, второй – уничтожен, отметили в СБУ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. В результате один Су-25 уничтожен, другой – поражен", – говорится в сообщении.

В пресс-центре перечислили другие недавние достижения спецназовцев СБУ: уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, склада боекомплекта и позиций противника.

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