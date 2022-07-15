В Запорожской области поражены два вражеских Су-25 – СБУ

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. В результате один Су-25 уничтожен, другой – поражен", – говорится в сообщении.
В пресс-центре перечислили другие недавние достижения спецназовцев СБУ: уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, склада боекомплекта и позиций противника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 15 июля, за время полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 220 самолетов и 188 вертолетов.
В последние месяцы оккупанты используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины, опасаясь украинской ПВО, отмечали в Воздушных силах ВСУ.