Российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб ВСУ

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, который нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)