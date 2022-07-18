Российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб ВСУ

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, который нарастает, в частности, в Херсонской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После открытого нападения на Украину 24 февраля российские войска оккупировали часть территории, в том числе Херсонской (областной центр также) и Запорожской областей (в частности, Бердянск и Мелитополь).
В мае интенсивность боев уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления.
В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.