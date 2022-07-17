ВСУ на херсонском направлении продвигаются "в тишине" очень уверенно – командование "Юг"

Об этом 16 июля в эфире телеканала "Еспресо", видеозапись которого опубликована в Telegram СМИ, сообщила начальник пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"На херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайне, чтобы закрепиться на этих территориях и потом объявить о своих победах", – отметила Гуменюк.

Она рассказала, что 15 июля, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, украинские военные наткнулись на вражескую бронированную машину, которая уже перешла на вооружение ВСУ.

"Но мы понимаем, что враг может оставлять и более угрожающие сюрпризы на тех территориях, которые оставил после себя. Как, в частности, и территория Змеиного, которую россияне продолжают атаковать авиацией и пытаются разведывать, что на самом деле там происходит, и время от времени бомбить", – подчеркнула Гуменюк.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил, что захваченную часть Херсонской области обороняет группировка оккупантов численностью 12–15 тыс. солдат.

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