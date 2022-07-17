ВСУ на херсонском направлении продвигаются "в тишине" очень уверенно – командование "Юг"

Об этом 16 июля в эфире телеканала "Еспресо", видеозапись которого опубликована в Telegram СМИ, сообщила начальник пресс-центра сил обороны оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
"На херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайне, чтобы закрепиться на этих территориях и потом объявить о своих победах", – отметила Гуменюк.
Она рассказала, что 15 июля, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, украинские военные наткнулись на вражескую бронированную машину, которая уже перешла на вооружение ВСУ.
"Но мы понимаем, что враг может оставлять и более угрожающие сюрпризы на тех территориях, которые оставил после себя. Как, в частности, и территория Змеиного, которую россияне продолжают атаковать авиацией и пытаются разведывать, что на самом деле там происходит, и время от времени бомбить", – подчеркнула Гуменюк.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 16 июля в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил, что захваченную часть Херсонской области обороняет группировка оккупантов численностью 12–15 тыс. солдат.
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После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области. Оккупационные власти региона заявили, что готовят в области "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.