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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области: Потом что-то случится. Интересное

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В Херсонской области ВСУ выносят боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня оккупантов, отметил Арестович
В Херсонской области ВСУ выносят боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня оккупантов, отметил Арестович
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”﻿ / Facebook (иллюстративное)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на временно захваченных территориях Херсонской области "размягчают оборону" российских оккупантов.

Об этом 15 июля в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В Херсонской – традиционное выпиливание нашими артиллерией, ракетными войсками и авиацией, кстати. Я в Херсонской области устаю считать удары. Но логика понятна. Мы размягчаем оборону Херсонской области – все очевидно... Мы выносим там боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня [оккупантов]. Потом дойдет до тактического, а потом – что-то случится. Интересное", – сказал Арестович.

По его мнению, все интересное начнется в августе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в частности захватили часть территории Херсонской области. Оккупационные власти региона заявили, что готовят в области "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.  "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Теги: Россия, Украина, захват, военные, оккупация, авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Алексей Арестович, советник, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, российские оккупанты, деоккупация
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