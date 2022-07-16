Арестович о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области: Потом что-то случится. Интересное

В Херсонской области ВСУ выносят боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня оккупантов, отметил Арестович Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”﻿ / Facebook (иллюстративное)

Об этом 15 июля в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В Херсонской – традиционное выпиливание нашими артиллерией, ракетными войсками и авиацией, кстати. Я в Херсонской области устаю считать удары. Но логика понятна. Мы размягчаем оборону Херсонской области – все очевидно... Мы выносим там боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня [оккупантов]. Потом дойдет до тактического, а потом – что-то случится. Интересное", – сказал Арестович.

По его мнению, все интересное начнется в августе.

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