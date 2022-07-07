"Кадыров, где ты прячешься?" В Северодонецке партизаны расклеили листовки, адресованные главе Чечни

"В захваченном областном центре заявили о себе партизаны. По городу расклеили открытки-послания российским оккупантам, а именно для так называемых кадыровцев-захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо", – написал глава ОВА.
Он опубликовал несколько фотографий с расклеенными в городе листовками.
"Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?" – говорится в одной из них.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 марта в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле.
Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.
В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.