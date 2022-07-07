"Кадыров, где ты прячешься?" В Северодонецке партизаны расклеили листовки, адресованные главе Чечни

После полномасштабного вторжения РФ Кадыров несколько раз заявлял, что находится в Украине, однако журналисты выясняли, что это неправда Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

"В захваченном областном центре заявили о себе партизаны. По городу расклеили открытки-послания российским оккупантам, а именно для так называемых кадыровцев-захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо", – написал глава ОВА.

Он опубликовал несколько фотографий с расклеенными в городе листовками.

"Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?" – говорится в одной из них.

Война России против Украины. Главное (обновляется)