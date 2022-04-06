Постановочные ролики на окраинах города. "Слідство.Інфо" выяснило, как кадыровцы снимают свои видео из Мариуполя

Журналисты отмечают, что к тому моменту, как боевики Кадырова начали выкладывать видео из Мариуполя, город уже две недели был в осаде. На видео часто фигурируют депутат российской Госдумы Адам Делимханов, который может быть причастен к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова, Султан Рашаев, которого называют киллером Кадырова, и фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев.

Главарь кадыровцев едва ли не с первых видео из Мариуполя утверждал, что город якобы находится под их контролем. Однако "Слідство.Інфо" выяснило, что в это время его боевики выкладывали видео из сквера Казачества на окраинах города. Сквер находится в одном из четырех районов города – Левобережном – том, который расположен ближе всего к российским границам. По данным журналистов, в большинстве видео кадыровцы находятся именно в этом районе, то есть о полном контроле города речь не идет.

К примеру, видео от 20 марта, на нем тот же сквер Казачества. Кадыровцы на выходе из сквера якобы целятся в кого-то. Другую запись в тот же день сделали в нескольких сотнях метров отсюда.

Также "Слідство.Інфо" обратило внимание на видео, опубликованное Кадыровым 26 марта. На нем боевики обстреливают уже уничтоженное российской бомбардировкой многоэтажное здание, в котором, скорее всего, уже никого нет. Журналисты определили, что видео снято на окраине Левобережного района Мариуполя. Видео оттуда же, но с других ракурсов Кадыров публиковал и 28-го, и 29-го марта. Таким образом, боевики "зачищали" уже зачищенный район на камеры, пишет "Слідство.Інфо".

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Видео: slidstvo info / YouTube