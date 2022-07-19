В результате ракетного удара по Краматорску погиб один человек, шесть ранены – глава ОВА

Краматорск оккупанты обстреляли второй раз за день Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Один погибший, шесть раненых – таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. Согласно выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города", – написал он.

Кириленко призвал жителей региона эвакуироваться, так как оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты.

Это уже вторая атака оккупантов на Краматорск за сегодня. Первый из обстрелов города 19 июля пришелся по территории заводов.

Россияне регулярно наносят авиаракетные удары по Краматорску. 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск, 16-го и 18-го июля мэр города Александр Гончаренко также сообщал об обстрелах.