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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Краматорску погиб один человек, шесть ранены – глава ОВА

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Краматорск оккупанты обстреляли второй раз за день
Краматорск оккупанты обстреляли второй раз за день
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате удара российских оккупантов по Краматорску погиб один человек, шесть получили ранения. Об этом в Facebook 19 июля сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Один погибший, шесть раненых – таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. Согласно выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города", – написал он.

Кириленко призвал жителей региона эвакуироваться, так как оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/450275083346838/

Это уже вторая атака оккупантов на Краматорск за сегодня. Первый из обстрелов города 19 июля пришелся по территории заводов.

Россияне регулярно наносят авиаракетные удары по Краматорску. 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск16-го и 18-го июля мэр города Александр Гончаренко также сообщал об обстрелах. 

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, сейчас войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Краматорск, война России против Украины, Павел Кириленко
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