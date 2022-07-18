Палатный о работе "Украинской команды": Волонтеры передали воинам на востоке лекарства и продукты, а переселенцам – продукты

"Тернопольская команда и Николай Люшняк передали продукты, средства гигиены, медикаменты и другие вещи первой необходимости для подразделения ветеранов войны, защищающих нашу страну в самых горячих точках, и для воинов-добровольцев из "Кременецкой сотни". Киевская команда передала воинам, которые находятся в районе Павлограда, Краматорска, Константиновки и Николаева, груз с продуктами длительного хранения и средствами гигиены. Сумская команда также передала лекарства и товары медицинского назначения защитникам", – сообщил Палатный.

Он рассказал, что волонтеры также поддерживают больницы и центры социального обслуживания населения.

"Тернопольская команда и Николай Люшняк передали 2 тонны курятины от МХП пациентам Микулинецкой физиотерапевтической больницы реабилитации, которая сегодня помогает людям, пострадавшим в результате боевых действий. Киевский онкологический диспансер получил от "Украинской команды" 10 тысяч шприцев, 15 тысяч игл, 2 тысячи катетеров и 1 тысячу канюль. Волонтеры из Новомосковска и Юрий Брагин передали в городской Центр социального обслуживания ролаторы для людей с ограниченными физическими возможностями. Киевская команда передала в Центр соцзащиты более 4 тонн хлебобулочных изделий, которые раздадут социально незащищенным жителям столицы в разных районах", – отметил руководитель "Украинской команды".

По его словам, волонтеры из Днепропетровской области и Виталий Жеганский развезли переселенцам продуктовые наборы и игрушки для детей, киевская команда раздала продуктовые наборы и гигиенические средства переселенцам, пожилым людям и семьям, имеющим детей с инвалидностью. Палатный поблагодарил украинских и зарубежных партнеров за помощь и волонтеров – за ежедневную работу.