  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео

В репортаже речь идет в том числе о ведущем Сергее Притуле, певице Даше Астафьевой, киберспортивном менеджере Александре Кохановском и других, которые помогают украинцам и ВСУ.

"Эти волонтеры делают то, что они делают, не потому, что их кто-то попросил, а потому что не могут иначе, – говорится в сюжете. – Каждый сегодня может быть волонтером".

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Видео: Антон Птушкін / YouTube