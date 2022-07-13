  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео

В репортаже речь идет в том числе о ведущем Сергее Притуле, певице Даше Астафьевой, киберспортивном менеджере Александре Кохановском и других, которые помогают украинцам и ВСУ.
"Эти волонтеры делают то, что они делают, не потому, что их кто-то попросил, а потому что не могут иначе, – говорится в сюжете. – Каждый сегодня может быть волонтером".
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Птушкин записал обращение к населению страны-агрессора РФ, призвав россиян не становиться молчаливыми соучастниками войны против Украины.
В мае блогер отказался от своего русскоязычного канала в YouTube c почти 6 млн подписчиков, заявив, что впредь будет записывать ролики на украинском языке.