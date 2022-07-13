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13 июля, 2022
 
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"Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Птушкин перешел на украинский язык, отказавшись продолжать вести свой русскоязычный канал в YouTube
Птушкин перешел на украинский язык, отказавшись продолжать вести свой русскоязычный канал в YouTube
Фото: ptuxerman / Instagram

Украинский путешественник и тревел-блогер Антон Птушкин 13 июля на своем новом канале в YouTube, который завел в мае 2022 года и ведет на украинском языке, презентовал новое видео, посвященное известным украинским волонтерам.

В репортаже речь идет в том числе о ведущем Сергее Притуле, певице Даше Астафьевой, киберспортивном менеджере Александре Кохановском и других, которые помогают украинцам и ВСУ.

"Эти волонтеры делают то, что они делают, не потому, что их кто-то попросил, а потому что не могут иначе, – говорится в сюжете. – Каждый сегодня может быть волонтером".

ВИДЕО
Видео: Антон Птушкін / YouTube
Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Птушкин записал обращение к населению страны-агрессора РФ, призвав россиян не становиться молчаливыми соучастниками войны против Украины.

В мае блогер отказался от своего русскоязычного канала в YouTube c почти 6 млн подписчиков, заявив, что впредь будет записывать ролики на украинском языке.

Теги: волонтеры, война России против Украины, Антон Птушкин
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