3 тонны топлива передали для эвакуации украинцев при поддержке Favbet Foundation

"К сожалению, в Украине все еще сохраняется дефицит топлива, которое крайне необходимо волонтерам для помощи украинцам. К нам обратились волонтеры из Николаевской области, мы максимально быстро отреагировали и закупили топливо. Надеемся, это спасет не одну жизнь", – отметил Андрей Матюха.

Ранее при поддержке компании Favbet и Favbet Foundation было передано 5 тонн топлива для украинских военных и волонтеров.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Ранее Favbet открыл Центр адаптации для переселенцев из Украины в городе Загреб (Хорватия) для бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.