Гейтс заявил, что отдаст благотворительному фонду практически все свое состояние

"Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира", – написал Гейтс.
As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022
Он добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности.
"Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце", – отметил предприниматель.
With the support and guidance of our board, we plan to increase our spending from nearly * 6 billion per year today to * 9 billion per year by 2026. To help make this spending increase possible, I am transferring * 20 billion to the foundation’s endowment this month. pic.twitter.com/ybLMAKPx7I— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022
На сегодняшний день состояние 66-летнего филантропа оценивается в $122,2 млрд, он занимает четвертую строчку в real-time-рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.
Компания Microsoft была основана Гейтсом в 1975 году. Он оставался главой совета директоров Microsoft до 2014 года. В 2020 году он заявил о решении выйти из совета директоров компании.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2000 году. По случаю 20-летнего юбилея организации супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели, писало российское деловое издание "Ведомости".