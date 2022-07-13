Гейтс заявил, что отдаст благотворительному фонду практически все свое состояние

"Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира", – написал Гейтс.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

Он добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности.

"Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце", – отметил предприниматель.

With the support and guidance of our board, we plan to increase our spending from nearly * 6 billion per year today to * 9 billion per year by 2026. To help make this spending increase possible, I am transferring * 20 billion to the foundation’s endowment this month. pic.twitter.com/ybLMAKPx7I — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

На сегодняшний день состояние 66-летнего филантропа оценивается в $122,2 млрд, он занимает четвертую строчку в real-time-рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.