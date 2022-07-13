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Гейтс заявил, что отдаст благотворительному фонду практически все свое состояние

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Гейтс согласен ради благотворительности покинуть рейтинг Forbes
Гейтс согласен ради благотворительности покинуть рейтинг Forbes
Фото: EPA

Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс сообщил 13 июля в Twitter о намерении передать $20 млрд своему благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation.

"Глядя в будущее, я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира", – написал Гейтс.

Он добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности.

"Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце", – отметил предприниматель.

На сегодняшний день состояние 66-летнего филантропа оценивается в $122,2 млрд, он занимает четвертую строчку в real-time-рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.

Контекст:

Компания Microsoft была основана Гейтсом в 1975 году. Он оставался главой совета директоров Microsoft до 2014 года. В 2020 году он заявил о решении выйти из совета директоров компании.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2000 году. По случаю 20-летнего юбилея организации супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели, писало российское деловое издание "Ведомости".

Теги: США, Microsoft, рейтинг, Билл Гейтс, Forbes, благотворительность, благотворительный фонд , предприниматели, предприниматель, миллиардер, здравоохранение
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