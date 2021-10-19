"Моя вселенная". 25-летняя дочь Гейтса выложила в сеть свадебное фото

"Моя вселенная", – подписала фото дочь Гейтса. Она сообщила, что зарегистрировала брак 16 октября.

Супруг дочери Гейтса также поделился в Instagram свадебным снимком.

"В эти выходные мы сделали кое-что", – написал он.

Контекст:

Дженнифер Гейтс – первый ребенок Билла Гейтса и его бывшей супруги Мелинды. У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джон Гейтс (1999).

О помолвке Дженнифер Гейтс с Найелом Нассаром стало известно в январе 2020 года, пишет Daily Mail. Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой – избранник Дженнифер Гейтс является профессиональным наездником.

17 октября СМИ сообщили, что дочь Гейтса стала женой Нассара. Свадебный обряд состоялся по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а затем молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей. Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay.