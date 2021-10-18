25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника

Дочь Гейтса и Нассар были помолвлены с января 2020 года Фото: jenniferkgates / Instagram

По информации издания, свадебный обряд состоялся 15 октября по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а 16 октября молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей.

Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay.

Дженнифер Гейтс шла к алтарю вместе со своими родителями – Биллом и Мелиндой Гейтс, которые официально развелись в августе 2021 года. Таблоид отмечает, что это было первое совместное появление бывших супругов на публике после развода.