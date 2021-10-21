Билл Гейтс несколько раз заводил романы с сотрудницами Microsoft, пока был женат – СМИ

Гейтс развелся с супругой Мелиндой после 27 лет брака Фото: EPA

В 2008 году стало известно, что Гейтс отправлял одной из сотрудниц электронные письма, в которых предлагал ей встречаться вне работы.

"Несмотря на кокетство, они не были откровенно сексуальными, но считались неуместными", – сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.

Пресс-секретарь Гейтса, Бриджит Арнольд заявила, что эти утверждения "являются ложными, переработанными слухами из источников, которые не содержат прямой информации, а в некоторых случаях имеют значительный конфликт интересов".