Бульвар Шоубиз
 
18 июня, 2022
 
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Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир

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Гейтс: В мире так много возможностей сделать добро
Гейтс: В мире так много возможностей сделать добро
Фото: ЕРА

66-летний основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс 17 июня опубликовал архивное фото, на котором запечатлен в студенческие годы.

По словам Гейтса, он помнит, как волновался тогда накануне нового этапа в своей жизни. 

"Недавно меня спросили, какой совет я дам молодым людям, которые хотят позитивно повлиять на мир. Мой совет прост – много читайте много и занимайтесь тем, что вам нравится. В мире так много возможностей сделать добро", – написал он.

https://www.facebook.com/BillGates/posts/583486216475648

Контекст:

Компания Microsoft была основана Гейтсом в 1975 году. Он оставался главой совета директоров Microsoft до 2014 года. В 2020 году он заявил о решении выйти из совета директоров компании. 

Теги: Microsoft, Билл Гейтс, советы
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