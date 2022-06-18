Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир

По словам Гейтса, он помнит, как волновался тогда накануне нового этапа в своей жизни.

"Недавно меня спросили, какой совет я дам молодым людям, которые хотят позитивно повлиять на мир. Мой совет прост – много читайте много и занимайтесь тем, что вам нравится. В мире так много возможностей сделать добро", – написал он.