Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир

По словам Гейтса, он помнит, как волновался тогда накануне нового этапа в своей жизни.
"Недавно меня спросили, какой совет я дам молодым людям, которые хотят позитивно повлиять на мир. Мой совет прост – много читайте много и занимайтесь тем, что вам нравится. В мире так много возможностей сделать добро", – написал он.
Компания Microsoft была основана Гейтсом в 1975 году. Он оставался главой совета директоров Microsoft до 2014 года. В 2020 году он заявил о решении выйти из совета директоров компании.