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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10-летняя украинка, чемпионка мира по шашкам собрала и передала на нужды ВСУ 21 тыс. грн. Притула расплакался

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Притула встретился с чемпионкой
Притула встретился с чемпионкой
Фото: Любов Квітка-Єжова / Facebook

10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова, которая своей игрой в Киеве собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины, передала благотворительному фонду украинского волонтера и телеведущего Сергея Притулы 21 тыс. грн.

Об этом мама девочки Любовь Квитка-Ежова сообщила в Facebook вечером 11 июля. 

"21 тыс. грн, собранные Валерией Ежовой игрой в шашки, переданы в благотворительный фонд Сергея Притулы. Уверены, что эти средства помогут приблизить нашу победу!" – написала она и опубликовала фото встречи девочки и волонтера. 

Скриншот: Любов Квітка-Єжова / Facebook
Скриншот: Любов Квітка-Єжова / Facebook

Также мама чемпионки обнародовала видео встречи. На ролике показана короткая беседа Притулы и Валерии Ежовой, а также момент передачи ребенком денег. Притула сначала шутил и расспрашивал девочку о ее занятии шашками, а когда она достала из сумки собранные средства, не сдержал слез. 

https://www.facebook.com/100076837606792/videos/608102054306471/

Контекст:

О том, что Валерия Ежова собирает деньги на помощь ВСУ, стало известно 29 июня. Девочка предлагала всем желающим на улице сыграть с ней за благотворительный взнос. Таким образом ребенок собрал за первые три дня около 6 тыс. грн. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: деньги, ВСУ, благотворительный фонд , Сергей Притула, ребенок, шашки, девочка
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