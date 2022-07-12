10-летняя украинка, чемпионка мира по шашкам собрала и передала на нужды ВСУ 21 тыс. грн. Притула расплакался

Об этом мама девочки Любовь Квитка-Ежова сообщила в Facebook вечером 11 июля.

"21 тыс. грн, собранные Валерией Ежовой игрой в шашки, переданы в благотворительный фонд Сергея Притулы. Уверены, что эти средства помогут приблизить нашу победу!" – написала она и опубликовала фото встречи девочки и волонтера.

Скриншот: Любов Квітка-Єжова / Facebook

Также мама чемпионки обнародовала видео встречи. На ролике показана короткая беседа Притулы и Валерии Ежовой, а также момент передачи ребенком денег. Притула сначала шутил и расспрашивал девочку о ее занятии шашками, а когда она достала из сумки собранные средства, не сдержал слез.