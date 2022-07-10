Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2022
 
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"Легко собирать деньги с теми, кому доверяешь". Хлывнюк анонсировал создание собственного благотворительного фонда

Хлывнюк: Слава Украине! Вместе победим
Хлывнюк: Слава Украине! Вместе победим
Фото: Бумбокс / Facebook

Фронтмен украинский группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 9 июля в Instagram сообщил о создании собственного благотворительного фонда.

"Скоро мир увидит мой благотворительный фонд, который будет заниматься кроме гуманитарных миссий крыльями (глазами) для нашей защиты! Слава Украине! Вместе победим", –  написал артист.

"Ждем! Легко будет собирать деньги вместе с теми, кому доверяешь", – прокомментировали подписчики. 

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Теги: Бумбокс, благотворительный фонд , война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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