Хлывнюк: Фашистская российская оккупация довела богатейшую хлебосольную страну до того, что люди в зоне боевых действий плачут, когда даешь им буханку хлеба

"Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

По словам Хлывнюка, "люди плачут, когда им даешь буханку хлеба".

"То есть фашистско-российская оккупация довела богатейшую хлебосольную страну до того, что люди, находившиеся в подвалах под бомбежками, не запасшиеся продуктами и лекарствами базовыми, когда им украинский солдат привозит, просто дает буханку хлеба или бутылку масла – они просто плачут. Вот свидетелем какой ситуации я был. Собственно, являюсь и дальше", – подчеркнул он.

Хлывнюк призвал тех, у кого "есть возможность и сострадание к людям", присоединиться к кампании Armored Ambulances 4 Ukraine GoFundMe campaign по сбору средств для покупки и укомплектования бронированных машин скорой помощи.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube