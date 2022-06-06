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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хлывнюк: Фашистская российская оккупация довела богатейшую хлебосольную страну до того, что люди в зоне боевых действий плачут, когда даешь им буханку хлеба

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Хлывнюк рассказал, что развозит людям лекарства и доставляет врачей в зоне боевых действий
Хлывнюк рассказал, что развозит людям лекарства и доставляет врачей в зоне боевых действий
Фото: Андрій Хливнюк / Instagram

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в настоящее время служит в патрульной полиции, рассказал в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о том, чем занимается в зоне боевых действий.

"Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

По словам Хлывнюка, "люди плачут, когда им даешь буханку хлеба".

"То есть фашистско-российская оккупация довела богатейшую хлебосольную страну до того, что люди, находившиеся в подвалах под бомбежками, не запасшиеся продуктами и лекарствами базовыми, когда им украинский солдат привозит, просто дает буханку хлеба или бутылку масла – они просто плачут. Вот свидетелем какой ситуации я был. Собственно, являюсь и дальше", – подчеркнул он.

Хлывнюк призвал тех, у кого "есть возможность и сострадание к людям", присоединиться к кампании Armored Ambulances 4 Ukraine GoFundMe campaign по сбору средств для покупки и укомплектования бронированных машин скорой помощи.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, полиция, Бумбокс, лекарства, продукты, помощь, инсулин, вторжение, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, интервью, музыкант, диагноз, масло
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