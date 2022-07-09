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09 июля, 2022
 
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Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ

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Победитель аукциона получит вместе со сценарием автограф Алиева
Победитель аукциона получит вместе со сценарием автограф Алиева
Фото: Наріман Алієв / Facebook

Украинский режиссер и сценарист Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий своего фильма "Домой", который был написан в 2018 году и не публиковался в сети. Об этом он написал 9 июля на своей странице в Twitter.

Собранные на аукционе деньги Алиев планирует передать в поддержку ВСУ. Победитель аукциона получит вместе со сценарием автограф режиссера.

Стартовая цена лота составила 1 тыс. грн, аукцион окончится 11 июля в 12.00.

Фильм "Домой" в 2019 году попал в лонг-лист премии "Оскар"Главную роль в картине сыграл украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В прокат в Украине лента вышла в ноябре 2019 года.

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube

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Теги: режиссер, благотворительность, ВСУ, Нариман Алиев
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