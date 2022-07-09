  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ

Собранные на аукционе деньги Алиев планирует передать в поддержку ВСУ. Победитель аукциона получит вместе со сценарием автограф режиссера.
* АУКЦІОН— Nariman Aliev (@narik_aliev) July 9, 2022
Віддаю рідне. Сценарій фільму «Додому», який ніколи не публікувався в мережі. Підпис від режисера для переможця, тобто від мене.
Тривалість: до 12.00 понеділка.
Стартова ціна: 1000 грн. pic.twitter.com/M4guyrrNMl
Стартовая цена лота составила 1 тыс. грн, аукцион окончится 11 июля в 12.00.
Гроші будуть передані @bo_pavlo та @nayanovak для підтримки ЗСУ.— Nariman Aliev (@narik_aliev) July 9, 2022
Ставки залишати під цим твітом. *
Фильм "Домой" в 2019 году попал в лонг-лист премии "Оскар". Главную роль в картине сыграл украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В прокат в Украине лента вышла в ноябре 2019 года.
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