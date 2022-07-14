Favbet передал военным компьютерную технику на 730 тыс. грн

В настоящее время 95% проектов Favbet Foundation ориентированы на помощь стране и армии Фото: пресс-служба Favbet Foundation

В частности, в разные подразделения ВСУ передали комплекты раций Motorola SL1600, планшеты, принтеры, системные блоки и мониторы.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных сил Украины уже перечислили напрямую и через благотворительные организации более 5 млн грн, передали 5 тонн горючего, предоставили помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восемь авто, два из которых – бронированные. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн на реабилитацию воинов.

В столице Хорватии Загребе открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины для бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.