ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве презентовали платформу Support Azov. Ее цель и возможности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Презентация прошла в Киеве
Презентация прошла в Киеве
Фото: suspilne.media

5 июля в Киеве состоялась презентация платформы Support Azov, сообщает Общественное.

У платформы есть свой сайт supportazov.com. На главной странице портала сообщается, что это проект, который объединил ветеранов полка Национальной гвардии "Азов", патронатную службу подразделения и Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Его создание инициировал первый командир полка Андрей Билецкий. 

Это благотворительный проект, цель которого – объединить все направления помощи героям и их семьям

На сайте Support Azov есть три опции:

  • поддержи бойцов (помощь боевым подразделениям, защищающим Украину);
  • поддержи раненых (помощь через патронатную службу полка);
  • поддержи семьи (помощь родным защитников "Азовстали"). 

Также на портале публикуют новости, касающиеся полка "Азов". 

Ветеран "Азова", экс-нардеп Олег Петренко на презентации Support Azov рассказал, что у государства сейчас не хватает ресурсов для полноценной реабилитации тяжелораненых военных и достойной поддержки семей защитников. 

Благодаря поддержке граждан уже удалось поднять на ноги 50 военнослужащих, рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева. 

"Они уже постепенно возвращаются в строй, даже потерявшие конечности парни. Это все — благодаря помощи простых людей, которые помогали, перечисляли деньги, – сказала она. – Мы все воюем, мы все – одна великая нация, которая воюет с врагом. Только благодаря нашей сплоченности мы смогли помочь уже очень большому количеству раненых, особенно тем раненым ребятам, которых удалось вывезти вертолетами с "Азовстали".

Контекст:

"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины.

Подразделения полка защищают Украину от российских оккупантов. "Азов" вместе с бойцами ВСУ (в том числе морскими пехотинцами), пограничниками, спасателями и полицейскими держал оборону в Мариуполе Донецкой области, последним оплотом стал завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

29 июня в ГУР проинформировали, что 95 защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, полк Азов, помощь, пленные, благотворительность, Андрей Билецкий, Олег Петренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
  "Переживает и пропускает через себя". Виталий Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
  "Переживает и пропускает через себя". Виталий Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили G
Дмитрий ГОРДОН
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (68131)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (45822)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (43436)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (38198)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (32249)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (30031)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (26731)
8
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото (18951)
 
 
 
 