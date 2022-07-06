В Киеве презентовали платформу Support Azov. Ее цель и возможности

У платформы есть свой сайт supportazov.com. На главной странице портала сообщается, что это проект, который объединил ветеранов полка Национальной гвардии "Азов", патронатную службу подразделения и Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Его создание инициировал первый командир полка Андрей Билецкий.

Это благотворительный проект, цель которого – объединить все направления помощи героям и их семьям.

На сайте Support Azov есть три опции:

поддержи бойцов (помощь боевым подразделениям, защищающим Украину);

поддержи раненых (помощь через патронатную службу полка);

поддержи семьи (помощь родным защитников "Азовстали").

Также на портале публикуют новости, касающиеся полка "Азов".

Ветеран "Азова", экс-нардеп Олег Петренко на презентации Support Azov рассказал, что у государства сейчас не хватает ресурсов для полноценной реабилитации тяжелораненых военных и достойной поддержки семей защитников.

Благодаря поддержке граждан уже удалось поднять на ноги 50 военнослужащих, рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

"Они уже постепенно возвращаются в строй, даже потерявшие конечности парни. Это все — благодаря помощи простых людей, которые помогали, перечисляли деньги, – сказала она. – Мы все воюем, мы все – одна великая нация, которая воюет с врагом. Только благодаря нашей сплоченности мы смогли помочь уже очень большому количеству раненых, особенно тем раненым ребятам, которых удалось вывезти вертолетами с "Азовстали".