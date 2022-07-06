В Киеве презентовали платформу Support Azov. Ее цель и возможности

У платформы есть свой сайт supportazov.com. На главной странице портала сообщается, что это проект, который объединил ветеранов полка Национальной гвардии "Азов", патронатную службу подразделения и Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Его создание инициировал первый командир полка Андрей Билецкий.
Это благотворительный проект, цель которого – объединить все направления помощи героям и их семьям.
На сайте Support Azov есть три опции:
Также на портале публикуют новости, касающиеся полка "Азов".
Ветеран "Азова", экс-нардеп Олег Петренко на презентации Support Azov рассказал, что у государства сейчас не хватает ресурсов для полноценной реабилитации тяжелораненых военных и достойной поддержки семей защитников.
Благодаря поддержке граждан уже удалось поднять на ноги 50 военнослужащих, рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.
"Они уже постепенно возвращаются в строй, даже потерявшие конечности парни. Это все — благодаря помощи простых людей, которые помогали, перечисляли деньги, – сказала она. – Мы все воюем, мы все – одна великая нация, которая воюет с врагом. Только благодаря нашей сплоченности мы смогли помочь уже очень большому количеству раненых, особенно тем раненым ребятам, которых удалось вывезти вертолетами с "Азовстали".
"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины.
Подразделения полка защищают Украину от российских оккупантов. "Азов" вместе с бойцами ВСУ (в том числе морскими пехотинцами), пограничниками, спасателями и полицейскими держал оборону в Мариуполе Донецкой области, последним оплотом стал завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
29 июня в ГУР проинформировали, что 95 защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.