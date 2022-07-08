Жители Дании передали Львову 100 велосипедов для переселенцев

Благотворительную кампанию по сбору велосипедов Bikes4Ukraine начал у себя на родине датский градопланировщик и ведущий программы Life-Sized City Микаэль Колвилл-Андерсен с группой единомышленников. Цель проекта – собрать 2 тыс. велосипедов и 2 млн датских крон. Средства необходимы на сбор и доставку велосипедов во Львов.

Колвилл-Андерсен убежден, что в дальнейшем к благотворительной инициативе присоединятся еще больше датчан. Чтобы мотивировать, им будут показывать и рассказывать, как конкретные велосипеды будут передавать конкретным людям в Украине.

"Мы будем показывать людям в Дании, что мы привезли эти велосипеды, что мы передали их конкретным людям во Львове, Чернигове, Буче, Бородянке. И это станет стимулом для датчан делать донаты, чтобы покрыть логистические расходы и передавать свои велосипеды украинцам. Также эти роверы очень важны в контексте восстановления Украины. Мы ведь хотим перестраивать Украину уже для людей, а не выстроить эти огромные автомагистрали", – отметил он.

С доставкой первой партии велосипедов из Копенгагена во Львов помогла компания Carlsberg Ukraine. В дальнейшем к инициативе Bikes4Ukraine хотят привлекать и другие города Европы.