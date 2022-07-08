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ОБЩЕСТВО

Жители Дании передали Львову 100 велосипедов для переселенцев

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Благотворительную кампанию по сбору велосипедов запустил журналист Микаэль Колвилл-Андерсен
Благотворительную кампанию по сбору велосипедов запустил журналист Микаэль Колвилл-Андерсен
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Во Львов в рамках благотворительной кампании Bikes4Ukraine доставили первую партию велосипедов из Дании – 100 единиц. Об этом сообщил 7 июля Львовский горсовет.

Благотворительную кампанию по сбору велосипедов Bikes4Ukraine начал у себя на родине датский градопланировщик и ведущий программы Life-Sized City Микаэль Колвилл-Андерсен с группой единомышленников. Цель проекта – собрать 2 тыс. велосипедов и 2 млн датских крон. Средства необходимы на сбор и доставку велосипедов во Львов.

Колвилл-Андерсен убежден, что в дальнейшем к благотворительной инициативе присоединятся еще больше датчан. Чтобы мотивировать, им будут показывать и рассказывать, как конкретные велосипеды будут передавать конкретным людям в Украине.

"Мы будем показывать людям в Дании, что мы привезли эти велосипеды, что мы передали их конкретным людям во Львове, Чернигове, Буче, Бородянке. И это станет стимулом для датчан делать донаты, чтобы покрыть логистические расходы и передавать свои велосипеды украинцам. Также эти роверы очень важны в контексте восстановления Украины. Мы ведь хотим перестраивать Украину уже для людей, а не выстроить эти огромные автомагистрали", – отметил он.

С доставкой первой партии велосипедов из Копенгагена во Львов помогла компания Carlsberg Ukraine. В дальнейшем к инициативе Bikes4Ukraine хотят привлекать и другие города Европы.

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Контекст:

По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 11,5 млн украинцев, из них 6,3 млн стали внутренними переселенцами.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что по состоянию на июнь в Украине официально зарегистрированы 4 млн переселенцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, Дания, Копенгаген, переселенцы, благотворительность, велосипедисты, война России против Украины, Львовский горсовет
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