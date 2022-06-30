"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье

Килиммен обратился ко всем украинским арендодателям с просьбой не отказывать переселенцам с животными в сдаче жилья.
"Люди, которые убегают из-под обстрелов и постоянных взрывов, не бросают своих животных, так же ответственно они будут относиться к вашим коврикам, и не только к ним", – говорится в описании к ролику.
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По данным Минсоцполитики, более 2 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.