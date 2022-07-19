Оккупанты обстреляли центр Краматорска, известно об одном погибшем – глава ОВА

В результате обстрела центра Краматорска возник пожар в жилом доме, есть погибший Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском", – написал Кириленко.

По его словам, в жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары, об этом же свидетельствуют выложенные главой ОВА фото и видео.

"Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали позже", – добавил Кириленко.

Ранее 19 июля мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Telegram, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате которого есть жертвы.

Это уже вторая атака оккупантов на Краматорск за сегодня. Первый из обстрелов города 19 июля пришелся по территории заводов.

Россияне регулярно наносят авиаракетные удары по Краматорску. 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск, 16-го и 18-го июля Гончаренко также сообщал об обстрелах.