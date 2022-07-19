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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли центр Краматорска, известно об одном погибшем – глава ОВА

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В результате обстрела центра Краматорска возник пожар в жилом доме, есть погибший
В результате обстрела центра Краматорска возник пожар в жилом доме, есть погибший
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Краматорску Донецкой области днем 19 июля, погиб как минимум один мирный житель, сообщил 19 июля в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации – авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском", – написал Кириленко.

По его словам, в жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары, об этом же свидетельствуют выложенные главой ОВА фото и видео.

"Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям. Детали позже", – добавил Кириленко.

Ранее 19 июля мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Telegram, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части города, в результате которого есть жертвы.

Это уже вторая атака оккупантов на Краматорск за сегодня. Первый из обстрелов города 19 июля пришелся по территории заводов.

Россияне регулярно наносят авиаракетные удары по Краматорску. 14 июля российские военные нанесли авиаудары по промзоне города, 15 июля они снова атаковали Краматорск16-го и 18-го июля Гончаренко также сообщал об обстрелах. 

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, сейчас войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Теги: Россия, Украина, пожар, взрыв, ГСЧС, Донецкая область, Донбасс, Краматорск, спасатели, ДНР, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, ракеты, взрывы, удары, ракета, погибшие, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, российские военные, российские оккупанты
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