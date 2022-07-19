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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили еще двух сотрудников Запорожской АЭС – "Энергоатом"

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ЗАЭС находится под российской оккупацией с марта
ЗАЭС находится под российской оккупацией с марта
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Российские оккупанты похитили двух сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" 19 июля.

В пресс-службе отметили, что 18 июля двух сотрудников станции оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Речь идет о заместителе начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергее Пихтине и мастере цеха дезактивации Елене Рябцевой.

"В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно. И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что 17 июля оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина. На данный момент ничего неизвестно о его состоянии и местонахождении.

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Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, похищение, Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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