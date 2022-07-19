Оккупанты похитили еще двух сотрудников Запорожской АЭС – "Энергоатом"

В пресс-службе отметили, что 18 июля двух сотрудников станции оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Речь идет о заместителе начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергее Пихтине и мастере цеха дезактивации Елене Рябцевой.

"В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно. И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что 17 июля оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина. На данный момент ничего неизвестно о его состоянии и местонахождении.

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