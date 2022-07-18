Оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"На захваченной электростанции оккупанты дестабилизируют ситуацию и прибегают к новым методам террора. Они начали похищать персонал с ключевых руководящих позиций ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Как считают в компании, следующим шагом оккупантов станет очередная провокация.

Местонахождение Квашнина сейчас установить невозможно, подчеркнули в "Энергоатоме".

Служба охраны окружающей среды ЗАЭС отвечает за отсутствие загрязнений окружающей среды какими-либо веществами, включая радиоактивные.

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По информации Сил специальных операций, большинство сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре отказываются сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне привозят на станцию рабочих "Росэнергоатома".

В "Энергоатоме" уже сообщали о похищениях и избиениях сотрудников ЗАЭС оккупантами.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

Персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

В июле в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику – в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.