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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На территории ЗАЭС произошло событие, в результате которого рашистов стало меньше физически – мэр Энергодара

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ЗАЭС работает под контролем оккупантов с 4 марта
ЗАЭС работает под контролем оккупантов с 4 марта
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

В результате инцидента, который произошел на территории Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, среди российских оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил 18 июля в Telegrаm мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сегодня Энергодар всколыхнула новость о том, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов немного стало меньше физически", – написал он.

Мэр Энергодара отметил, что о произошедшем на ЗАЭС "много домыслов", и озвучил "только факты".

"Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они якобы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", – объяснил Орлов.

По его словам, "орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга", но в конце концов отпустили людей.

"Оккупанты же продолжают искать врагов. И, возможно, начинают отдавать себе отчет, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно", – отметил Орлов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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